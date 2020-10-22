شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات يحتفل بوصول 3 من أعضائه لعضوية مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل جهاز تنمية المشروعات بتعيين وانتخاب 3 من قياداته بمجلس الشيوخ، وهم حنان أبو العزم رئيس القطاع المركزى لمخاطر الائتمان، والمهندس أحمد الجندى رئيس قطاع تنمية الأعمال، ومحمد وجيه مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بمحافظة البحيرة.

وأعربت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، عن سعادتها بتلك الثقة وبأن يشارك ابناء الجهاز بخبراتهم التنموية المتنوعة في مجلس الشيوخ وساهموا بجهودهم فى تفعيل اختصاصاته الهامة بدراسة القوانين العامة ومناقشة خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأشارت جامع، إلى أن هذا التواجد سيكون له أثر ايجابي في تفعيل العديد من القضايا التي تهتم بها الدولة وجهاز تنمية المشروعات ومن أهمها تهيئة المناخ الاستثماري والتشريعي اللازم للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ودعم المرأة المصرية وتشجيع الشباب علي التشغيل الذاتي وريادة الأعمال ومواجهة البطالة.



وأوضحت جامع، أن القيادات الثلاثة الذين تم تعيينهم وانتخابهم لهم خبرة عملية واسعة في هذه المجالات وسوف يشكلون اضافة بإذن الله لمجلس الشيوخ الموقر.

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وتجدر الاشارة إلى أن الخبرات العملية للقيادات التي تم تعيينها وانتخابها هى:

الأستاذة حنان أبو العزم، تتمتع بخبرة تزيد على ثلاثين عاما في مجال التنمية المؤسسية والإدارة المالية حيث شاركت في وضع الاستراتيجية القومية للتمويل متناهى الصغر وإنشاء القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر وقطاع مخاطر التمويل متناهى الصغر بجهاز تنمية المشروعات بالإضافة إلى مساهمتها في إنشاء مركز تنمية المرأة للمشروعات الصغيرة بالمجلس القومى للمرأة كما أنها عضو بمجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى.

المهندس أحمد الجندى، يتمتع بخبرة كبيرة فى مجال ريادة الأعمال تزيد على 20 عاما حيث بدأ مسيرته المهنية بجهاز تنمية المشروعات وساهم في تأسيس منظومة ريادة الأعمال بالجهاز التي نجحت فى تقديم برامج تدريبية للآلاف من الشباب والفتيات لتأهيلهم للعمل الحر وإقامة مشروعات صغيرة كما يعد مدربا معتمدا لدى منظمة العمل الدولية.

الأستاذ محمد وجيه يتمتع بخبرة عملية فى دعم وتمويل المشروعات الصغيرة، وتولى عدة مناصب بالجهاز منذ عام 2006 حيث كان مديرا لأفرع الجهاز بعدة محافظات منها محافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة، كما يشارك في العديد من أنشطة التنمية المجتمعية حيث يشغل منصب رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية الثروة الحيوانية بمحافظة البحيرة ورئيس جمعية من أجل مصر.