الخام العمانى يتحول إلى علاوة فورية فوق دبى للمرة الأولى منذ يوليو

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحول الخام العماني في بورصة دبي للطاقة اليوم الخميس، إلى علاوة فوق الأسعار المعروضة لخام دبي للمرة الأولى منذ يوليو، مدعوما باهتمام بالشراء من مصاف آسيوية منها الصينية واليابانية.

وأظهرت بيانات تجارية جمعتها رويترز أن فارق الخام العماني ارتفع إلى علاوة 19 سنتا للبرميل عند إغلاق السوق في سنغافورة، ارتفاعا من خصم ثلاثة سنتات للبرميل عند إغلاق أمس الأربعاء.

وفي السوق الفورية، قال مصدر تجاري إن فوجي أويل اليابانية اشترت اليوم 500 ألف برميل من الخام العماني تحميل ديسمبر من خلال عطاء عند علاوة صغيرة فوق الأسعار المعروضة لخام دبي. واشترت شركة التكرير في الأسبوع الماضي 500 ألف برميل من الخام العماني بخصم فوري عن دبي.