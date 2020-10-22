شكرا لقرائتكم خبر عن "المقاولات المصرية" تعلن إعادة تشكيل مجلس الإدارة وتعيين محب سالم رئيسا تنفيذيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، برئاسة المهندس هشام أبو العطا، رئيس القابضة لاعتماد موازنة العام المالى الجارى واعادة تشكيل مجلس الادارة.

وتأكيدًا لما نشره الخليج 365 تم تعيين المهندس محب سالم رئيسا تنفيذيا للشركة، كما تضمن القرار تعديل النظام الأساسى للشركة وفقا لتعديلات قانون قطاع الأعمال العام رقم 293 لسنة 1991 بالقانون رقم 185 لسنة 2020 ، الخاص بأعضاء مجلس الإدارة، حيث تم تشكيل مجلس إدارة جديد تماشيا مع تعديلات قانون قطاع الأعمال العام.

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ويضم المجلس الجديد المهندس مدحت مكاوى مصطفى، رئيس مجلس إدارة غير متفرغ، والمهندس محب منير سالم ، عضو منتدب رئيس تنفيذي.

ومحمود محمد عوض، عضو منتدب للشئون المالية والإدارية، والدكتور حافظ الغندور عضو مجلس إدارة معين، والدكتور حازم العادلي عضو مجلس إدارة معين، والمهندس عمادأحمد الرفاعي عضو مجلس إدارة منتخب وممثل العاملين .

ويتبقى عضو فنى سوف تقوم الشركة القابضة بتعيينه في وقت لاحق ،والمرشح له المهندس راضى عبد العزيز رئيس قطاعات بشركة المقاولات المصرية.