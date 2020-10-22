رئيس روسنفت يدعو للتعاون بين منتجى الطاقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إيجور سيتشن الرئيس التنفيذي لشركة النفط الروسية العملاقة روسنفت اليوم الخميس، إن التعاون بين منتجي الطاقة سيضمن أمن قطاع الطاقة والاقتصاد بشكل عام. كما حذر في خطابه الذي ألقاه عبر الإنترنت أمام مؤتمر فيرونا الاقتصادي من مغبة العقوبات الغربية، وقال إن تلك القيود تعرقل التعافي الاقتصادي العالمي. وأشاد سيتشن أيضا بالصين فيما يتعلق بإدارتها لاحتياطات النفط الاستراتيجية وقال إن الصين عززت وارداتها النفطية في الأسابيع القليلة الماضية.

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