الاقتصاد

روسيا ترغب فى مزيد من تخفيف المواصفات بمناقصات القمح الجزائرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الهيئة الرقابية الروسية المعنية بالسلامة الزراعية في مؤتمر عبر الإنترنت اليوم الخميس إن روسيا ترغب في المزيد من تخفيف المواصفات في مناقصات القمح الجزائرية.

رفعت الجزائر في سبتمبر الحد المقبول للإصابة بحشرة البق إلى 0.5 بالمئة في مناقصات شراء القمح بنسبة بروتين 12.5 بالمئة من 0.1 بالمئة، وهو المستوى الذي لم يكن يمكن لواردات روسيا وغيرها من منطقة البحر الأسود الوفاء به.

وقالت أولجا زخاروفا المسؤولة بالجهة الرقابية الروسية في المؤتمر "بالطبع نحن مهتمون جدا بمواصلة (الجزائر) دراسة هذه المتطلبات إلى ما يصل إلى واحد بالمئة".

 

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