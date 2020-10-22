مؤشر أسعار المستهلكين بالمغرب يرتفع 1.4% فى سبتمبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مندوبية التخطيط في المغرب اليوم الخميس، إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 1.4 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر أيلول بعد زيادة 0.3 بالمئة في أغسطس.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية 2.9 بالمئة، في حين زاد التضخم في أسعار المواد غير الغذائية 0.5 بالمئة. وعلى أساس شهري، صعد المؤشر 0.3 بالمئة.

ونزل معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار السلع التي تشهد تقلبا، 0.1 بالمئة على أساس شهري وارتفع 0.1 بالمئة على أساس سنوي.