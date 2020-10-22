شكرا لقرائتكم خبر عن اللجان النقابية بالقابضة للأدوية تتحفظ على لائحة الموارد البشرية الجديدة وتطالب بتعديلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدت اللجان النقابية للعاملين بشركات القابضة للادوية تحفظها على لائحة الموارد البشرية الجديدة فى مسودتها الأولية، والتى تم إرسالها من الشركة القابضة للأدوية للشركات التابعة لإبداء الرأى فيها بناء على تعليمات وزارة قطاع الأعمال العام بهذا الشأن.

وحددت اللجان النقابية بشركات الأدوية العديد من الملاحظات والمواد المخالفة للقانون فى اللائحة وطالبت بتعديلها، فيما رفضت بعض اللجان اللائحة الجديدة تماما منها اللجنة النقابية للشركة المصرية لتجارة الأدوية، حيث ‏أرسلت اللجنة النقابية للعاملين بشركة المصرية لتجارة الأدوية مذكرة للعرض على الدكتور أحمد حجازي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية، وذلك بخصوص رد الشركة حول اللائحة الجديدة للموارد البشرية لوزارة قطاع الأعمال العام.

وذكرت اللجنة النقابية في ردها أن المادة 21 ذكرت أنه لا يجوز في حالة حصول العامل على مؤهل أعلى وأثناء الخدمة إعادة التعيين في وظيفة إدارية في نفس درجة أو في درجة ادرية ، والعضو المنتدب التنفيذى له سلطة أعطاء علاوة تشجيعيه من عدمه ، وهذه المادة حرمت من يحصل على مؤهل عالم أثناء الخدمة من تسوية حالته الوظيفية نهائيا وبالتالي تقتل في كل العمال الابداع والنهوض الوظيفي والاجتماعي .

وأضافت اللجنة أن المادة 27 تضمنت قياس الكفاءة للموظف او العامل ‏نتيجة التقرير السنوي و التي تشترط عدم تجاوز من يحصل على تقدير ممتاز 15% داخل كل إدارة ،وكذلك بالنسبة لتقدير جيد جدا وهذا الامر يضر بمصلحة العمل والعمال ويظلم المتفوقين المتميزين .

أيضا المادة 56 فقرة 6 فيما يتعلق بالحوافز والإثابة ثم تخفيض نسبها مقارنة بالوضع الحالى، وأصبحت بإجمالي 16% من نسبة أرباح الشركة ،بينما تنص اللائحة الحالية أن الحافز الشهرى يتم دون شرط .

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كما نصت المادة 56 فيما يتعلق بالرعاية الصحية للعاملين فقط دون أسرهم ، كما تم تخفيض عدد أيام الاجازات والأيام التى يتم فصل العامل فيها بحسب المادة 29 حيث تم تقليل عدد الايام من 20 يوم منفصل إلى 15 يوم بعد استنفاذ رصيد الأجازات و10 ايام متصلة بعد ما كانت 15 يوما.

وأوضحت أن المادة 58 تضمنت تقرير العلاوة الدورية حيث أعطت مجلس الادارة الحق في تقرير العلاوة الدورية أو نسبة منها وعدم استحقاقها في ضوء المركز المالي للشركة، ولم تحدد نسبة محددة بالمخالفة للوائح الحالية للشركة وقانون العمل.

‏كما أنه تم خفض الأجازة العارضة من 7 ايام إلى 6 ايام في السنة ومن تعدى سن الخمسين كان يحصل لى إجازة سنوية 45 يوم ، تم تخفيضها إلى 30 يوما في السنة.

وأشارت اللجنة إنه تم مخالفة العديد من مواد القانون فى الاجازات المرضية ،منها قانون التأمينات 148 لسنة 2019 .

وبناء على ما سبق فإن اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المصرية ترفض اللائحة .