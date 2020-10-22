شكرا لقرائتكم خبر عن انتعاش الطلب الصينى على الخام الفورى مع تخزين المصافى والمتعاملين قبل 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متعاملون في قطاع النفط اليوم الخميس، إن بعض مصافي التكرير الصينية الخاصة اقتنصت ملايين البراميل من النفط الخام للتسليم في أواخر ديسمبر وفي يناير، إذ تعيد ملء المخزونات قبل حصص واردات 2021.

وأضافوا أن شركتي تكرير على الأقل اشترتا نحو 20 مليون برميل من النفط الخام، وكانت مصفاة رونج شينج للبتروكيماويات أكبر مشتر للخام في وقت تستعد فيه لبدء العمليات في وحدة جديدة لتقطير الخام.

وجاءت عمليات الشراء بعد أشهر من خفوت في الطلب الصيني بالسوق الفورية، مما كبح أسعار النفط من الشرق الأوسط وروسيا والبرازيل وأنجولا.

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وجرى أيضا تقليص الخصومات الفورية على الخام العماني إلى أدنى مستوياتها منذ أغسطس.

وقال مصدر من شركة تكرير بشاندونج "أغلب المصافي اشترت الخام الكافي لمخزونات تستمر حتى أواخر ديسمبر أو أوائل يناير... والآن حان الوقت للشراء ليناير من العام المقبل".

وجاءت الخطوة قبل أن تعلن الصين عن حصص واردات النفط الخام لعام 2021 والمتوقع أن يجري في نهاية ديسمبر.

لكن المصادر أشارت إلى أن احتمالات استمرار تعافي أسعار الشحنات الفورية لم تتضح، إذ لا تزال هوامش أرباح التكرير الصينية تحت ضغط بسبب انخفاض أسعار المنتجات النفطية في السوق المحلية وزيادة المخزونات.