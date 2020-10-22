شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط بورصة قطر للجلسة الثانية على التوالى بضغط تراجع قطاع العقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.07% خاسراً 6.66 نقطة ليغلق عند مستوى 9958.37 نقطة، وبلغ حجم التداول 195.4 مليون سهم بقيمة 399.6 مليون ريال عبر تنفيذ 8534 صفقة، وتراجع 33 سهماً، وارتفع 11 سهما، واستقرت 3 أسهم، وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر على رأسها قطاع العقارات بنسبة 3.07%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 2.12%، يليه قطاع النقل بنسبة 1.08%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.03%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.64%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.61%، فيما ارتفع قطاعي الصناعات والبنوك والخدمات المالية بنسبة 0.51%، 0.39%، على التوالي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة قطر للتأمين، عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏30 سبتمبر‎ 202، وذلك في 27 أكتوبر الجاري.

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فيما أعلنت مجمع شركات المناعي، عن الدعوة لعقد المؤتمر الهاتفي الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية للربع الثالث 2020 ، وذلك يوم 1 نوفمبر.

وفي سياق آخر أعلنت بورصة قطر، عن معالجة الخلل المؤقت الذي حصل في ملخص بيانات السوق الظاهر في الصحفة الرئيسية على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر.

وأفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة)، عن نتائجها المالية النصفية للفترة المنتهيـة في 30 يونيو 2020، حيث بلغ صافي أرباحها عن هذه الفترة 15.8 مليار ريال قطري مقابل 19.6 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته 19.68%.