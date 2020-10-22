شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال موتورز يواصل الارتفاع – تحليل – 22-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم جنرال موتورز (GM) الارتفاع في آخر جلساته، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 0.48% بما يعادل 0.17 نقطة ليستقر على سعر 35.77 دولار، ولكن جاء ارتفاع السهم ضعيفاً وسط وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وبدء ظهور تقاطع سلبي بها، في محاولة منه لتصريف بعضاً من تشبعه الشرائي، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 34.55، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 38.95.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر جنرال موتورز يواصل الارتفاع – تحليل – 22-10-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.