شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال موتورز يواصل الارتفاع – تحليل – 22-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم جنرال موتورز (GM) الارتفاع في آخر جلساته، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 0.48% بما يعادل 0.17 نقطة ليستقر على سعر 35.77 دولار، ولكن جاء ارتفاع السهم ضعيفاً وسط وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وبدء ظهور تقاطع سلبي بها، في محاولة منه لتصريف بعضاً من تشبعه الشرائي، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 34.55، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 38.95.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد