شكرا لقرائتكم خبر عن هوم ديبوت ينخفض بتأثير مقاومة محورية – تحليل – 22-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم هوم ديبوت (HD) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ولكن نلاحظ وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.53% بما يعادل -1.53 نقطة، ليستقر على سعر 284.51 دولار.

وقد جاء انخفاض السهم نتيجة ثبات مستوى المقاومة المحوري 292.73، ليحاول بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عود ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 292.73، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 311.33.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه