شكرا لقرائتكم خبر عن هاني ويل يستجمع قواه الإيجابية - تحليل – 22-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم هاني ويل (HON) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.23% بما يعادل -0.39 نقطة ليستقر على سعر وذلك وسط محاولات السهم المستمرة اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة استقراره أعلى مستوى 171.56، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 182.30.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه