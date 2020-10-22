شكرا لقرائتكم خبر عن هيوليت باكرد يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 22-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم هيوليت باكرد (HPQ) في آخر جلساته، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.77% بما يعادل -0.15 نقطة ليستقر السهم على سعر 19.22 دولار، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم. لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 20.21 من جديد استعداداً لمهاجمته. Advertisements الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هيوليت باكرد يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 22-10-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.