شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع استنادا على انخفاض المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار النفط على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الخميس لتتماسك فوق أدنى مستوى فى أسبوع المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، يأتي هذا الارتفاع بدعم انخفاض مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة على خلاف التوقعات ، ويكبح توسيع المكاسب استمرار تسارع الإنتاج فى ليبيا بفضل انحسار النزاع العسكري المسلح فى البلاد.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.1% إلى مستوي 40.45$ ، من مستوى الافتتاح عند 40.01$، وسجل أدنى مستوي عند 39.74$ الأدنى فى أسبوع ،وصعد خام برنت بنسبة 1.4% إلى مستوي 42.18$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 41.60$ ، وسجل أدنى مستوي عند 41.48$ الأدنى منذ 12 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

عند تسوية الأربعاء ، فقد الخام الأمريكي نسبة 2.7% ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.5% ، فى رابع خسارة فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ، بفعل تنامي المخاوف حيال الطلب العالمي فى ظل اشتداد انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة بحوالي 1.0 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 16 تشرين الأول/أكتوبر، فى ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي ،على خلاف توقعات الخبراء ارتفاع بنحو 0.5 مليون برميل.

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وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية الأمريكية إلى حوالي 488 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 3 نيسان/أبريل الماضي ، فى علامة إيجابية على تسارع مستويات السحب فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

انخفض إنتاج النفط الأمريكي الأسبوع الماضي بنحو 600 ألف برميل ،فى ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي ،لينزل الإجمالي إلى 9.9 مليون برميل يوميا ،والذي يعد أدنى مستوي منذ الأسبوع المنتهي فى 28 آب/أغسطس الماضي.

وانخفض الإنتاج فى الولايات المتحدة على مدار أسبوعين بنحو 1.1 مليون برميل يوميا ، بسبب الإعصار دلتا الذي أوقف أكثر من 90% من إنتاج خليج المكسيك.

فى ليبيا قفز الإنتاج اليومي إلى نحو 500 ألف برميل يوميا ،وتتوقع الحكومة فى طرابلس أن يتضاعف الإنتاج بحلول نهاية العام ،تأتي تلك التطورات بفضل انحسار النزاع العسكري المسلح فى البلاد.