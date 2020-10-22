شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض طلبات إعانة البطالة الأمريكية لأدنى مستوى منذ مارس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش طلبات إعانة البطالة للأسبوع المنتهي 17 تشرين الأول/أكتوبر بمقدار 0.787 مليون ،والتي تعد أدنى مستوى منذ آذار/مارس الماضي ، قبل تفشي جائحة كورونا فى الولايات المتحدة ،أفضل من التوقعات التي أشارت إلى 0.860 مليون ، أفضل من القراءة السابقة المعدلة إلى 0.842 مليون من 0.898 مليون ،هذا البيان إيجابي لأكبر اقتصاد فى العالم.

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