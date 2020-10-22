شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتماسك فوق أدنى مستوى فى 7 أسابيع قبيل طلبات إعانة البطالة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتماسك فوق أدنى مستوى فى سبعة أسابيع ، بصدد تحقيق أول مكسب فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ، مع تجدد عمليات شراء العملة كأفضل استثمار بديل ، فى ظل الشكوك المتزايدة حيال إقرار تحفيز مالي جديد فى الولايات المتحدة ، هذا ويترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.3 % إلى مستوى 92.92 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.66 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 92.61 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.5% ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ، وسجل مستوى 92.47 نقطة الأدنى منذ 2 أيلول/سبتمبر الماضي ، بسبب تركيز المستثمرين على شراء العملات ذات المخاطر العالية.

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اتهم الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الديمقراطيين بعدم الاستعداد لصياغة حل وسط مقبل بشأن حزمة المساعدات المالية فى البلاد ،فى الوقت الذي تشير التوقعات إلى صعوبة موافقة مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون على التحفيز المالي قبل الانتخابات الرئاسية.

زادت تلك التطورات الشكوك حول إقرار التحفيز المالي جديد فى الولايات المتحدة قبل الانتخابات الرئاسية مطلع الشهر المقبل، الأمر الذي قلص المعنويات الإيجابية بأسواق المال العالمية ،وجددت عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة ، بهدف تقييم سوق العمل الأمريكي ، فى ظل التطورات الأخيرة لتفشي فيروس كورونا ،وارتفاع حالات الإصابة بالمرض مجددا فى العديد من الولايات.

تصدر بحلول الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش ،طلبات إعانة البطالة الأمريكية المتوقع 0.860 مليون فى الأسبوع المنتهي 17 تشرين الأول/أكتوبر من 0.898 مليون الأسبوع الأسبق.