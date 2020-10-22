شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تهبط لأدنى مستوى فى 3 أسابيع بفعل الشكوك حول التحفيز الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لتعمق خسائرها للجلسة الرابعة على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، فى ظل تصاعد الشكوك حول إقرار تحفيز مالي جديد فى الولايات المتحدة.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.3% حتى الساعة 09:15 بتوقيت جرينتش ،وسجل مستوي 356.43 نقطة الأدنى منذ 2 تشرين الأول/أكتوبر الجاري ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 1.4% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، بفعل مخاوف تعافي الاقتصاد الأوروبي.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس ليعمق خسائره للجلسة الرابعة على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ،مع وجود معظم البورصات و القطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

تصدر قطاع الرعاية الصحية ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض قرابة 1.0% ، بسبب نتائج أعمال مخيبة للآمال لكبرى شركات القطاع خلال الربع الثالث من هذا العام.

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لا تزال محادثات التحفيز المالي فى الولايات المتحدة ،محط أنظار الأسواق العالمية ، مع تصاعد الشكوك حيال إقرار حزمة المساعدات الاقتصادية قبيل انتخابات الرئاسة الأمريكية مطلع الشهر المقبل.

اتهم الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الديمقراطيين بعدم الاستعداد لصياغة حل وسط مقبل بشأن حزمة المساعدات المالية فى البلاد ،فى الوقت الذي تشير التوقعات إلى صعوبة موافقة مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون على التحفيز المالي قبل الانتخابات الرئاسية.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.75% ،لتسجل أدنى مستوى فى أسبوعين قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بأكثر 0.2%.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بأكثر من 0.3% ،فى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.1% ، وفى ألمانيا نزل مؤشر داكس بنسبة 0.2% ، و فى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.4% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا.