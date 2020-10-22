شكرا لقرائتكم خبر عن "الأسماك" تقلص خسائرها بـ 39% بالربع الثالث بعد تخفيض تكلفة المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية للشركة السعودية للأسماك، المُعلنة اليوم الخميس، تراجعاً في الخسائر بنسبة 39.1% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 6.2 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 10.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 6.4 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 8.7 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

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وعزت الشركة تراجع الخسائر خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى انخفاض تكلفة المبيعات، وكذلك انخفاض تكاليف التمويل بعد سداد قرض البنك الفرنسي خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وارتفعت المبيعات إلى 9.3 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 6.2 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 30.3 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 29.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 24.1 مليون ريال خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 19.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.