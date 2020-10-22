شكرا لقرائتكم خبر عن إسمنت المنطقة الشمالية تتمكن من إنتاج إسمنت آبار البترول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة إسمنت المنطقة الشمالية، اليوم الخميس، عن تمكنها من إنتاج إسمنت آبار البترول.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى حصولها على اعتماد من المعهد الأمريكي للبترول (API) لهذا المنتج وجميع منتجات الشركة (إسمنت آبار البترول - الإسمنت البورتلاندي العادي - الإسمنت المقاوم للكبريتات - الإسمنت الأبيض).

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وتتوقع الشركة أن يظهر الأثر المالي لهذا المنتج خلال الربع الأول من عام 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 14 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 14.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 41.7 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 29.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.