شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح المعمر للمعلومات ترتفع 56.4% خلال الربع الثالث لنمو الإيرادات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة المعمر لأنظمة المعلومات، المُعلنة اليوم الخميس، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 56.4% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 22.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 14.4 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 27.1 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 20.7 مليون ريال خلال الربع لمُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث إلى نمو الإيرادات ويعزى ذلك النمو في الايرادات بشكل رئيس الى القاعدة الصلبة للرصيد التراكمي للأعمال المرحلة والنمو المستمر في الطلبات خلال الفترة المشمولة بالتقرير التي أدت الى الزيادة الطفيفة في الإيرادات.

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وارتفعت المبيعات إلى 234.8 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 229.9 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 63.8 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 39.1 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 24.4 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 13 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 41.3 مليون ريال خلال استة أشهر الأولى من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 24.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.