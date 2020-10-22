شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض المبيعات يهبط بأرباح زهرة الواحة 52% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة زهرة الواحة للتجارة، المُعلنة اليوم الخميس، تراجعاً في الأرباح بنسبة 51.9% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 7.2 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 15 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 10.8 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 19.3 مليون ريال خلال الربع لمُقابل من العام 2019.

وعزت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الثالث إلى انخفاض المبيعات بنسبة 31% بسبب انخفاض حجم الطلب متأثر بجائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) حيث بلغ الانخفاض نسبة 14%.

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كذلك انخفضت أسعار المادة الخام والتى هى العامل الرئيسى فى تحديد أسعار البيع وكان له الأثر على انخفاض قيمة المبيعات والربحية بشكل ملحوظ.

وتراجعت المبيعات إلى 101.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 147 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 26.7 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 34.2 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

وكانت الشركة قد حققت خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020 صافي أرباح بلغ 19.5 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 19.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.