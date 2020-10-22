شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح الخزف السعودي تتراجع 6% بالربع الثالث 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة الخزف السعودي، المُعلنة اليوم الخميس، عن تراجع الأرباح بنسبة 5.9% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 32.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 34.5 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 40.6 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 45.1 مليون ريال خلال الربع لمُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الثالث إلى تعديل الإهلاك الناتج عن تعديل اعمار الاصول الذي تم إقراره في الربع الثالث من عام 2019 والذي أدى إلى عكس كامل قيمة التعديل على ذلك الربع .

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وتجدر الإشارة إلى أن أداء الربع الثالث من حيث الإيرادات وهامش الربح الإجمالي أفضل من الربع المماثل من العام السابق بسبب زيادة متوسط السعر وكمية المبيعات. بالاضافة إلى زيادة الإيرادات الأخرى.

وارتفعت المبيعات إلى 373.1 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 291.7 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.

وفي المقابل، هناك انخفاض في المصاريف الإدارية والعمومية وتكاليف التمويل. ومن جانب آخر، هناك زيادة في المصاريف البيعية والتسويقية للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بسبب التحسن والزيادة في المبيعات.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 49.7 مليون ريال، مُقابل صافي خسائر بلغ 6.7 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 17.2 مليون ريال خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، مُقابل صافي خسائر بلغ 41.2 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.