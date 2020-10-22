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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر الجنيه الاسترلينى والدينار الكويتى.. وتباين بباقى العملات اليوم الخميس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أسعار العملات اليوم الخميس 22-10-2020 ، أمام الجنيه المصرى، مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، وفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:
سعر الدولار اليوم
استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى ، عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.
سعر اليورو الأوروبى اليوم
تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 18.52 جنيه للشراء، 18.68 جنيه للبيع، مقابل 18.50 جنيه للشراء، 18.68 جنيه للبيع.
ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 20.54 جنيه للشراء، 20.71 جنيه للبيع، مقابل 20.25 جنيه للشراء، 20.49 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى اليوم
استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وثبت عند سعر الريال 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى اليوم
ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 48.81 جنيه للشراء، و51.54 جنيه للبيع، مقابل 48.76 جنيه للشراء، و51.52 جنيه للبيع.
تعرضت محادثات حزمة التحفيز بين النواب الأمريكيين لانتكاسة أمس الأربعاء عندما اتهم الرئيس دونالد ترامب الديمقراطيين بعدم الرغبة في التوصل إلى حل وسط بشأن المساعدات.
وبددت تلك الأنباء الإقبال على المخاطرة ورفعت الدولار مقابل عملات منافسة مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وارتفعت الأسعار أكثر من 26% منذ بداية العام بفضل أسعار الفائدة القريبة من الصفر في أنحاء العالم وبرامج تحفيز غير مسبوقة لتخفيف الصدمة الاقتصادية بسبب تفاقم الجائحة مما يزيد من جاذبية المعدن النفيس.
وينتظر المستثمرون الآن المناظرة النهائية لانتخابات الرئاسة الأمريكية بين ترامب ومنافسه جو بايدن مساء اليوم، وكذلك صدور تقرير إعانات البطالة الأمريكية في وقت لاحق اليوم.
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