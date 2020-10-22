شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 22-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي حول المتوسط المتحرك 50، ويستمر مؤشر ستوكاستيك بتقديم الإشارات السلبية، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط التي يتواجد هدفها التالي عند 0.6964، مع التذكير بأهمية الثبات دون 0.7170 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7020 والمقاومة 0.7140

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط