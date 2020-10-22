شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 22-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات ضعيفة منذ الصباح، ولا يزال سيناريو الاتجاه الهابط مرجحاً بثبات السعر دون مستوى 1934.86، بانتظار استئناف التداولات السلبية التي تبدأ أهدافها باختبار مستوى 1901.80، والذي يمثّل كسره مفتاح الاندفاع نحو مستويات 1880.00 ثم 1860.90 كأهداف سلبية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1890.00 والمقاومة 1930.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط