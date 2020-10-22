شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 22-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يزحف زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار نحو الأسفل بشكل هادئ ليبتعد تدريجياً عن مقاومة القناة اللحظية الصاعدة، بينما يستمر مؤشر ستوكاستيك بتقديم الإشارات السلبية على الإطار الزمني لأربع ساعات، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً لهذا اليوم، والذي يعتمد على الثبات دون مستوى 1.3165، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 1.3000.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3030 والمقاومة 1.3200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت