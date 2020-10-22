شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يتخلى عن أعلى مستوى فى 6 أسابيع بفعل عمليات جني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتخلى عن أعلى مستوى فى ستة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بالتزامن مع توقف هبوط العملة الأمريكية ، يأتي هذا قبيل استئناف المحادثات بين الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي حول العلاقات التجارية بعد البريكست.

تراجع الجنيه مقابل الدولار قرابة 0.25% إلى 1.3116$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.3146 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.3152$.

أنهي الجنيه تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 1.6% مقابل الدولار ،بأكبر مكسب يومي منذ 27 آذار/مارس الماضي ،وسجل أعلى مستوى فى ستة أسابيع عند 1.3177$.

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يعاذ هذا المكسب اليومي الأكبر فى نحو سبعة أشهر إلى الهبوط الحاد فى مستويات العملة الأمريكية، بالإضافة إلى تصريحات إيجابية عن اتفاق التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ،وبيانات أفضل من التوقعات عن مستويات التضخم الرئيسية فى المملكة المتحدة.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس قرابة 0.2% ، بصدد تحقيق أول مكسب فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى سبعة أسابيع عند 92.47 نقطة ، عاكسا توقف هبوط العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.

قالت صحيفة "الجارديان" إن محادثات بين بريطانيا وأوروبا ستستأنف يوم الخميس ، مع تكليف المفاوضين بالعمل خلال عطلات نهاية الأسبوع ، بهدف التوصل لاتفاق نهائي خلال الأسابيع القليلة المتبقية من الفترة الانتقالية ،وذلك بعد أن استجاب كبير المفاوضين الأوروبيين "ميشيل بارنييه" لمطالب رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" بإعادة الانخراط.

قال ميشيل بارنييه يوم الأربعاء إنه يسعي للتوصل إلى حلول وسط ضرورية تفيد كل من الاتحاد الأوروبي والحكومة البريطانية ،وأن كلا الجانبين لا يزالان يمتلكون الفرصة من أجل التوصل لاتفاق نهائي مرضي قبل نهاية الفترة الانتقالية لبريكست فى 31 كانون الأول/ديسمبر المقبل.