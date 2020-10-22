شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات بورصة الكويت حمراء بالمستهل وسط هبوط جماعي للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.7% خاسراً 39.480 نقطة ليصل إلى مستوى 5617.89 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.80% خاسراً 50.540 نقطة ليصل إلى مستوى 6231.06نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.46% خاسراً 20.160 نقطة ليصل إلى مستوى 4398.53 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.52% خاسراً 23.330 نقطة ليصل إلى مستوى 4455.58 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 149.9 مليون سهم بقيمة 25.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 6806 صفقة، وهبط 11 قطاعاً ببورصة الكويت على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.85%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.82%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.73%، ثم قطاعي الخدمات المالية والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.68%، 0.66%، على التوالي، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.60%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.35%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.12%.

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وجاء سهم الشركة الوطنية للرماية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 11.84%، يليه سهم شركة مجموعة الرأي الإعلامية بنسبة 6.98%، ثم سهم شركة منشآت للمشاريع العقارية بنسبة 5.28%، فيما تصدر سهم شركة الفنادق الكويتية القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 30.07% يليه سهم شركة ريم العقارية بنسبة 7.27%، ثم سهم شركة العقارات المتحدة بنسبة 6.86%.

وفي سياق متصل أعلنت بورصة الكويت، عن تسجيل شركة ثروة للاستثمار كصانع سوق على سهم شركة العيد للأغذية (ش م ك)، تطبيقاً لنص المادة (4-49-8) من كتاب قواعد البورصة، اعتباراً من يوم الأحد المقبل.