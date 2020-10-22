شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الواردات البترولية وغير البترولية المصرية فى يونية الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت الواردات البترولية وغير البترولية تراجعا ملحوظا خلال الفترة الماضي، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغ إجمالي الواردات المصرية البترولية نحو 255 مليون دولار في شهر يونية الماضي، مقابل 654 مليون دولار في شهر يونيه عام 2019، بتراجع بلغ نحو 399 مليون دولار، بنسبة تراجع بلغت 61%.

وأشارت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الواردات المصرية غير البترولية شهدت أيضا تراجعا مماثلا، حيث بلغ إجمالي قيمتها نحو 5 مليار و303 مليون دولار في شهر يونيه الماضي، مقابل 5 مليار و410 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغ نحو 107 مليون دولار، وبنسبة تراجع بلغت نحو 2%.

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وعلى مستوى الصادرات، فقد بلغت الصادرات البترولية نحو 178 مليون دولار في يونيه الماضي، مقابل 460 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ نحو 282 مليون دولار، وبنسبة تراجع بلغت 61.3%، أما الصادرات غير البترولية فقد حققت ارتفاعا طفيفا حيث بلغت 2079 مليون دولار في يونيه الماضي، مقابل 1991 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت قيمتها 88 مليون دولار، وبنسبة زيادة 4.4%.

وفي نفس السياق، فقد حققت الصادرات المصرية من السلع تامة الصنع ارتفاعا طفيفا بلغ نحو 1004.5 مليون دولار في شهر يونيه الماضي، مقابل 1001.5 مليون دولار، بزيادة بلغت نحو 3 ملايين دولار، بينما بلغت الصادرات المصرية من السلع نصف المصنعة نحو 739.3 مليون دولار في يونيه الماضي، مقابل 451.8 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت نحو 287.5 مليون دولار.