شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز "حدائق أكتوبر" يرفع درجة الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه تم رفع درجة الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء بالمدينة، وما يصاحبه من سقوط أمطار تصل إلى حد السيول، نظراً للتغيرات المناخية.

وأضاف المهندس أشرف فتحى، أنه تم استعراض المعدات والمهمات المتواجدة بالمدينة بمختلف أنواعها ووظائفها والوقوف علي مدى الجاهزية لفرق الصيانة، بعدد 12 فرقة صيانة منتشرة بمختلف المدينة، مع التأكيد على رفع كفاءة جميع المعدات والأفراد وتجهيز الخطة وتحديد الأماكن الحيوية لتمركز الفرق والمعدات، بجانب صيانة وتطهير جميع بلاعات المطر بالمدينة.

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وأكد رئيس جهاز "حدائق أكتوبر"، أنه تم التنبيه على مسئولى الإدارات المعنية بالجهاز بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة وشركات النظافة لمواجهة أى نوات أو طوارئ خلال موسم الشتاء بالمدينة.