أسهم اليابان تغلق على تراجع وسط صعود الين وضبابية سياسية أمريكية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت الأسهم اليابانية على تراجع اليوم الخميس، إذ هدد صعود الين أرباح المصدرين ووسط مخاوف من عدم التوصل لاتفاق بشأن حزمة تحفيز أمريكية هامة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر.

وأغلق المؤشر نيكي القياسي على انخفاض 0.7 بالمئة إلى 23474.2 نقطة، في حين هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.09 بالمئة إلى 1619.79 نقطة.

قفز الين إلى قمة شهر مقابل الدولار أمس الأربعاء بعد أن صار المستثمرون أكثر قلقا إزاء تعثر المفاوضات بشأن جولة جديدة من التحفيز المالي الأمريكي.

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كما يقلص بعض المتعاملين انكشافهم على الأصول الأعلى مخاطرة قبيل الانتخابات الأمريكية، مما قد يحد من مكاسب الأسهم اليابانية.

وتأثرت المعنويات أيضا بزيادة حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في أوروبا والولايات المتحدة.

ولم يصعد من الأسهم على المؤشر نيكي سوى 40 مقابل نزول 180 سهما.