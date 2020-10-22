شكرا لقرائتكم خبر عن محطة مياه دمنهور 2 تحصُل على شهادة الجودة العالمية TSMفى الإدارة والتشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، عن حصول محطة مياه دمنهور 2 على تجديد شهادة "TSM" العالمية فى مجال إدارة وتشغيل محطات مياه الشرب، بعد إجراء المراجعات اللازمة لاعتمادها من قبل الجهة المانحة للشهادة، لتنضم لمثيلاتها من المحطات التابعة للشركة والتى تم حصولها على شهادة TSM، وذلك سعياً لتقديم أفضل الخدمات وضمان تطبيق أعلى معايير الأمان والجودة فى إنتاج مياه الشرب.

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وأوضح رئيس شركة "مياه البحيرة"، أن الطاقة التصميمية للمحطة تقدر بـ 86 ألف متر مكعب/ يوم، وتخدم أكثر من 600 ألف مواطن، والمحطة مقامة على مساحة 22.4 فدان، مشيراً إلى أنه تم التركيز على منظومة ترشيد الطاقة وتنفيذ وتصميم منظومة كلور محلى الصنع بأعلي معدلات أمان، وتدريب المشغلين على أنظمة التشغيل المثالي وبرامج الصيانة الوقائية للأعطال، بالإضافة إلى أعمال تأهيل وتطوير منظومة السلامة والصحة المهنية بالكامل.