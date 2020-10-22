شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بالمستهل.. وإيقاف تداول البنك التجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع أيضاً.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 11038 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.26% ليصل إلى مستوى 2029 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 12845 نقطة، فيما زاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 4224 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.7% ليصل إلى مستوى 1885 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.61% ليصل إلى مستوى 2772 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت شركة جهينة للصناعات الغذائية، عن نتائجها المالية المجمعة للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو لعام 2020، حيث سجلت جهينة إيرادات بقمية 2 مليار جنيه خلال الربع الثالث، وذلك بعدما سجل قطاع الألبان والزبادي ارتفاعاً قابله انخفاض في قطاع العصير والزراعة والمركزات مما أثر على نمو المبيعات في الربع الثالث، وخلال التسعة أشهر بلغت الإيرادات 5.7 مليار جنيه بانخفاض 1.3%، وارتفع هامش مجمل الربح 2.6% في التسعة أشهر ليصل إلى 33.1%، وخلال الربع الثالث ارتفاع هامش مجمل الربح 4% مقارنة بنفس الفترة ليصل إلى 34.2%، وذلك نتيجة تخفيض أسعار الموردين وتحسن سعر الصرف، ومواصلة الشركة استراتيجيتها الهادفة إلى رفع كفاءة التشغيل وتخفيض المصاريف.

وأضافت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، أن صافي الربح في الربع الثالث بلغ 152 مليون جنيه بارتفاع نسبته 37%، وارتفع هامش صافي الربح 2% ليصل إلى 7.5%، وبلغ صافي الربح 384 مليون في التسعة أشهر بارتفاع سنوي 32%، مرجعة سبب ارتفاع الربحية إلى تخفيض تكلفة التمويل من خلال تخفيض صافي الدين من 1.8 مليار جنيه إلى مليار جنيه، ومستفيداً من خفض أسعار الفائدة.

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وفي سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيدة بالبورصة خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركتي الدولية للمحاصيل الزراعية، مصر للأسمنت-قنا، مليون سهم، 90.3 ألف سهم، على التوالي، وباع مجلس إدارة شركتي الألومنيوم العربية، راية القابضة للاستثمارات المالية، 281.2 ألف سهم، 1.7 مليون سهم، على التوالي.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة 2500 سهم، كما اشترى مجلس إدارة شركات بالم هيلز للتعمير، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، المصرية للمنتجعات السياحية، 350.9 ألف سهم، 14 ألف سهم، 250 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات الألومنيوم العربية، راية القابضة للاستثمارات المالية، سبيد ميديكال، 281.2 ألف سهم، 1.7 مليون سهم، 950 ألف سهم، على التوالي.

وفي سياق ذاته أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 17 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم المصرية للدواجن، الأهرام للطباعة والتغليف، العامة للصوامع والتخزين، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، رواد السياحة-رواد، التعمير والاستشارات الهندسية، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، الألومنيوم العربية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، المجموعة المصرية العقارية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، راية لخدمات مراكز الاتصالات، اودن للاستثمارات المالية، ليسيكو مصر، العربية للصناعات الهندسية، النصر للملابس والمنسوجات-كابو.

فيما قررت إيقاف التدول على سهم البنك التجاري الدولي (مصر) بناءً على طلب الهيئة العامة للرقابة المالية.