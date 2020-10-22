شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصة دبى بمستهل التعاملات.. وارتفاع صافي أرباح "دو" 116% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.42% رابحاً 9.22 نقطة ليصل إلى مستوى 2180.40 نقطة، وبلغ حجم التداول 121.6 مليون سهم محققة ما قيمته 100.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 1531 صفقة لعدد 30 سهماً، وصعدت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع العقارات بنسبة 0.57%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.45%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.07%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 2.42%، ثم قطاع التأمين بنسبة 2.40%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.33%.

وقفز 11 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 4.50%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 2.99%، فيما تراجع 12 سهماً على رأسها سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 4.57%، ثم سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 3.84%، فيما تصدر سهم شركة داماك العقارية دبي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 28.6 مليون ورقة بقيمة 33.7 مليون درهم.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام 2020، مسجلة نمواً قوياً بنسبة 41.6% على أساس ربعي في صافي دخل ربع السنوي المعدل، ونمواً بنسبة 116.2% على أساس سنوي في صافي دخلها ربع السنوي ليصل إلى 824 مليون درهم، وذلك نتيجة الاستراتيجيات والبرامج الفعالة التي نفذتها الشركة خلال الفتر الماضية، والتي ساهمت في تحسين أداء عملياتها التشغيلية إضافة إلى تحقيق الشركة مكاسب رأسمالية من خلال بيع حصتها في شركة خزنة داتا سنتر، كما أعلنت الشركة عن تحقيق تعافٍ ملحوظ في نمو إيرادتها الربعية بمعدل 0.7% بالمقارنة مع الربع السابق، بالإضافة إلى ضخ استثمارات حيوية بقيمة 511 مليون درهم، مما يعكس نجاح الشركة في مواصلة تنفيذ خططها الاستثمارية الطموحة.

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وأضافت شركة دو، في بيان لبورصة دبي، اليوم الخميس، أن إيرادات شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة خلال الربع الثالث من العام 2020 ارتفعت بنسبة 0.7% مقارنة بالربع الثاني لتصل إلى 2.69 مليار درهم مما يعكس أولى بوادر الانتعاش في النشاط الاقتصادي وتعافي القطاع السياحي في دولة الإمارات.

وفي سياق آخر أعلنت شركة شعاع كابيتال، عن نجاحها في إتمام عملية تسعير سندات بقمية 150 مليون دولار أمريكي مع تسعيرها بمعدل فائدة 7.5%، وستكون أول عملية إصدار لسندات عالية الربحية تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ ظهور "كوفيد-19" في مارس عام 2020، وشهدت السندات إقبالاً واسعاً من المؤسسات عبر منصة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج وغيرها، على أن يتم إدراجها بسوق الأوراق المالية في بورصة لندن بجلول 28 أكتوبر الجاري.

وفي سياق منفصل أعلنت شركة دبي للتأمين، عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة هارئيل للتأمين، وستمكن الاتفاقية كلا الطرفين من خدمة الأفراد والشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل.

فيما أعلنت شركتا دبي للمرطبات، المزايا القابضة، عن مواعيد اجتماع مجلس إدارة الشركتين؛ الأولى يوم 28 أكتوبر الجاري لمناقشة بعض الأمور الداخلية، الثاني يوم الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر لمناقشة تمويل شركتها التابعة بتركيا حتى تقوم بالسداد المبكر لقرضها لأحد البنوك التركية.