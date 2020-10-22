شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا عند قاع شهر تقريبا مع تراجع معنويات المستهلكين الألمان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، أدنى مستوياتها في قرابة شهر، إذ تأثرت المعنويات بتراجع ثقة المستهلكين الألمان ومخاوف بشأن تزايد وتيرة الإصابات بفيروس كورونا وتعثر التحفيز في الولايات المتحدة.
وهبط المؤشر داكس الألماني 1.3 بالمئة، متذيلا مؤشرات البورصات الأوروبية، وذلك بعد أن خلص مسح إلى أن ثقة المستهلكين في أكبر اقتصاد أوروبي انخفضت مع الاقتراب من نوفمبر، إذ صار الألمان أقل رغبة في الإنفاق بسبب مخاوف حيال موجة ثانية من فيروس كورونا.
ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 بالمئة في رابع جلسة من الخسائر على التوالي.
تشهد أوروبا تزايدا في حالات الإصابة بكوفيد-19 إلى مستويات غير مسبوقة، إذ صارت إسبانيا أول دولة أوروبية تخطى حاجز المليون إصابة، في حين تسجل إيطاليا زيادة قياسية في حالات الإصابة اليومية.
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