شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة نور للاتصالات توافق على بدء إجراءات الاندماج مع نور للاستثمار والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافق مجلس إدارة كل من شركتي نور للاستثمار المالي ونور للاتصالات على التقارير والمستندات الخاصة باقتراح الاندماج بين الشركتين، مع أخد تأثير الأحداث الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في الاعتبار.
وأوضحت الشركة في بيان لبورصة الكويت، أن المستندات تضمنت تقرير مقوم الأصول الخاص بنور للاستثمار الدامجة، وتقرير مستشار الاستثمار عن مقترح الاندماج.
وبينت أن البيانات اشتملت على مسودة مشروع عقد الاندماج وفق الإجراءات المنصوص عليها في الكتاب الخاص بالاندماج والاستحواذ من اللائحة التنفيذية للقانون لعام 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال، وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
وأكدت الشركة في البيان، أنه لا يوجد أثر لتلك المعلومة الجوهرية على المركز المالي لها في الوقت الحالي، علما بأن نور للاستثمار تستحوذ على 49.11% في نور للاتصالات.
وكانت الجمعية العمومية لشركة نور للاستثمار المالي وافقت في أبريل الماضي على مقترح التوزيعات النقدية للمساهمين عن العام 2019 بواقع 6 فلوس لكل سهم، وبقيمة إجمالية 2.415 مليون دينار.
وقالت الشركة في بيان سابق لبورصة الكويت المالية، إن الأرباح تستحق للمساهمين المُقيدين بسجلات الشركة في تاريخ الاستحقاق في 21 مايو المقبل على أن يتم توزيع الأرباح يوم 27 مايو 2020.
يُذكر أن أرباح شركة نور للاستثمار المالي تراجعت بنسبة 67.5% لتصل إلى نحو 8.1 مليون دينار كويتي عن العام 2019، مقابل أرباح بقيمة 24.8 مليون دينار للعام 2018.
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