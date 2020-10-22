شكرا لقرائتكم خبر عن بن داود القابضة ديوننا عند مستوى الصفر وتمويل خططنا التوسعية سيتم من مصادر ذاتية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال أحمد بن داود، الرئيس التنفيذي لشركة بن داود القابضة، إن المركز المالي لديون الشركة عن مستوى صفر، وإن خطط الشركة التوسعية ستتم من مصادر تمويلية ذاتية ولا داعي للاقتراض.

وأضاف بن داود، أن معدل سيولة النقد لدى الشركة فوق 80% خلال 2019، بحسب موقع قناة العربية.

وأشار إلى أن حجم سوق التجزئة للمواد الغذائية يصل إلى 57 مليار ريال وبمعدل 5% بحلول عام 2024، لذلك تستهدف التوسع من 73 فرعاً حالياً إلى 100 فرع، وصولاً لعام 2024 بمتوسط افتتاح 6 فروع سنوياً.

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