شكرا لقرائتكم خبر عن سهم بن داود القابضة يقفز بالنسبة القصوى المسموح بها مع بدء إدراجه في تداول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة بن داود القابضة بالحد الأقصى مع بدء إدراجه في السوق المالية السعودية "تداول" أمس الأربعاء.

وبحسب بيانات "تداول"، حقق السهم في نهاية جلسة أمس مكاسب بنسبة 10%، ليصل إلى 105.5 ريال، بتداولات بلغت نحو 7.46 مليون ريال، وكمية التداول 72.78 ألف سهم.

وتم بالأمس إدراج وبدء تداول أسهم شركة بن داود القابضة في سوق الأسهم السعودية "تداول".

وأوضحت "تداول" في بيان على موقعها الإلكتروني أن الإدراج سيكون برمز تداول 4161، وعلى أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10%.

ومؤخراً، أعلنت شركة بن داود القابضة مع شركة غولدمان ساكس العربية السعودية، وجي بي مورجان العربية السعودية، بصفتيهما مستشارين ماليين، عن اختتام عملية الاكتتاب العام الأولي على أسهمها الخاصة بشريحة المكتتبين الأفراد، حيث شهدت اكتتاب 324 ألف مكتتب من الأفراد ضخوا 3.06 مليار ريال، وبنسبة تغطية بلغت 1396%.

وكانت بن داود القابضة قد حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلبها بطرح 22.860 مليون سهم عادي (تمثل 20% من أسهم الشركة) للاكتتاب العام بتاريخ 30 يونيو 2020.

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ولدى شركة بن داود القابضة تراث سعودي غني يمتد على مدى 50 عاماً، 35 عاماً منها في محلات التجارة بالتجزئة. ومنذ بدايتها منذ أكثر من 35 عاماً، نمت شركة بن داود القابضة من شركة تجارية صغيرة إلى واحدة من أبرز بائعي التجزئة في المملكة العربية السعودية. كانت قصة نجاحنا مدفوعة بالإبتكار المستمر والإلتزام ببناء علاقات طويلة الأجل مع الموردين والشركاء والعملاء.

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