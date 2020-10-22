شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة السعودي: الذكاء الاصطناعي يعد حجز الأساس لتحقيق رؤية المملكة 2030 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن احتضان المملكة لأعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، تدل على أهمية تبني المملكة للذكاء الاصطناعي الذي يعد حجز الأساس لتحقيق رؤية المملكة 2030.
وأضاف في تصريحات على هامش القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي عقدت أمس، أن انعقاد المؤتمر في هذا التوقيت له دلالة أن المملكة أثبتت للعالم خلال كورونا قدرتها على تجاوز الأزمة عبر بنيتها التحتية بأقل قدر من الإرباك، بحسب موقع قناة العربية.
وأضاف: "لم تواجه المملكة صعوبات في الإمدادات اليومية من الغذاء والدواء والتعليم، مشيرا إلى أن النشاطات التجارية سارت بأقل الأضرار.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي من أكثر القطاعات تبنيا للتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي.
يشار إلى أن السعودية حلت مؤخرا، كأفضل دول العالم دعما وتمكينا لريادة الأعمال وذلك في تقرير المرصد العالمي 2019.
حيث أظهر المرصد حصول المملكة على المراكز الأولى في ريادة الأعمال على مستوى دول العالم وذلك بفضل الله ثم بجهود وتكاتف الجهات الحكومية.
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