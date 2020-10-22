شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الأمريكي عقب أسوء أداء ويومي له في شهرين أمام نظيره الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأدنى له منذ 21 من أيلول/سبتمبر، حينما اختبر الأدنى له منذ 12 من آذار/مارس أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخمسي من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:59 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.08% إلى مستويات 104.67 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 104.59، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 104.75، بينما حقق الأدنى له عند 104.54.

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هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 17 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 38 ألف طلب إلى 860 ألف طلب مقابل 898 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في العاشر من هذا الشهر انخفاضاً بواقع 518 ألف طلب إلى 9.5 مليون طلب مقابل 10,018 ألف طلب.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر تسارع النمو إلى 3.3% إلى نحو 6.20 مليون منزل مقابل 2.4% عند 6.00 مليون منزل في آب/أغسطس الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة المؤشرات القائدة لشهر أيلول/سبتمبر والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.8% مقابل 1.2% في آب/أغسطس.

بخلاف ذلك، لا يزال الشد والجذب قائم بين قطبي السياسة الأمريكية الجمهوريين والديمقراطيين حول إقرار حزمة تحفيز ثانية لدعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، مع العلم أنه مع مرور الوقت تتلاشي فرص إقرارها قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 40.67 مليون ولقي 1,121,843 شخص مصرعهم في 235 دولة.