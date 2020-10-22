شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تشترى قمح طحين فى مناقصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متعاملون أوروبيون في تقديرات أولية اليوم الخميس، إن الديوان المهني الجزائري للحبوب اشترى قمح طحين من مناشئ خيارية في مناقصة عالمية في وقت متأخر من أمس الأربعاء. وتشير تقديرات أولية إلى أن حجم الشراء بين 550 ألفا و600 ألف طن. Advertisements وقال المتعاملون إن سعر الشراء يتراوح إلى حد كبير بين 275.50 و276 دولارا للطن شاملا تكلفة الشحن. ومن المتوقع أن يصدر في وقت لاحق اليوم مزيد من التفاصيل بشأن الكميرة المشتراة والأسعار.

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