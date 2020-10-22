شكرا لقرائتكم خبر عن مالكة الخطوط البريطانية تسجل خسارة 1.3 مليار يورو فى الربع الثالث من العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت آي.إيه.جي مالكة الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيروايز) تكبد خسارة 1.3 مليار يورو في الربع الثالث من العام. جاء ذلك في ظل استمرار تضرر نشاط السفر بفعل القيود المرتبطة بفيروس كورونا، مما يجبر الشركة على مزيد من الخفض في توقعات طاقتها لما تبقى من العام.

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