شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر بالبترول تعلن إنشاء خرائط ديناميكية لشبكة الغاز الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة بقطاع البترول، إنه يتم حاليا الإعداد لإنشاء الخرائط الديناميكى المتعلقة ببيانات شبكة الغاز الطبيعى وإظهار مؤشرات الأداء لمتابعة سير منظومة العمل مما يساعد متخذى القرار وذلك بالشركة القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس " موضحا فى تصريحات لـ" الخليج 365 " أن إنشاء تلك الخرائط تتماشى مع رؤية مصر 2030 لتطبيق أحدث الأفكار العالمية فى نظم وإدارة ومعالجة بيانات شبكة الغاز الطبيعي.

وكانت مصادر بقطاع البترول، قد كشفت فى تصريحات سابقة لـ " الخليج 365 " أنه يتم الإعداد حاليا لإنشاء خريطة استثمارية للغاز الطبيعى من أجل زيادة فرص الاستثمار فى مصر، موضحا أن تلك الخريطة ستتيح للمستثمرين رؤية وتحديد المناطق المطروحة فى المزايدات العالمية ومعرفة البيانات المتوفرة لكل منطقة كما أنه تم الانتهاء من تجميع البيانات الوصفية الجغرافية وإخراج خرائط محدثة تشمل مناطق البحث والاستكشاف والإنتاج وتنمية الحقول والآبار والتسهيلات.

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وأوضحت المصادر، إنه يتم حاليا العمل على إنشاء قاعدة بيانات جغرافية مركزية لشبكة الغاز الطبيعى وربطها بالبيانات الوصفية المتوفرة فى قاعدة البيانات الحالية للشركة القابضة للغازات الطبيعية.

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قد أكد أن الاستراتيجية المتكاملة التى تتبناها وزارة البترول والثروة المعدنية لتنمية موارد مصر من الغاز الطبيعى نجحت فى تسجيل أعلى معدلات لإنتاج الغاز الطبيعى فى تاريخ مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز والعودة للتصدير بالإضافة إلى زيادة الاهتمام والتوسع فى صناعات القيمة المضافة التى يعد الغاز الطبيعى أحد أهم المواد المغذية لها والتى تحقق عائداً اقتصادياً كبيراً، فضلاً عن جذب شركات عالمية جديدة للعمل فى مجال البحث والاستكشاف فى مصر لأول مرة، بالإضافة إلى حرص الشركات العاملة بالفعل على تأكيد تواجدها والتوسع فى استثماراتها فى ظل الاستقرار السياسى والاقتصادى الذى تتمتع به مصر حالياً والذى يعد حجر الزاوية فى جذب الاستثمارات العالمية، مشيراً إلى أنه جارى العمل على مشروع تحويل مصر لمركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول والاستفادة من قدرات مصر المتميزة.