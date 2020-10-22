شكرا لقرائتكم خبر عن مدار (MADAR) يتحرك لأعلى -تحليل صباحي- 22-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأعلى في رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 90٫30 فلس، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم منذ منتصف الشهر الماضي، متجاوزا بذلك متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 95 فلس كمستوى أول ثم 103 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 85 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 89 بينما مستوى المقاومة هو 92.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد