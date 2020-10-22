شكرا لقرائتكم خبر عن الخصوصية (SPEC) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 22-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 64٫30 فلس، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم الهام عند 61٫50 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 66٫50 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 63.8 بينما مستوى المقاومة هو 65.1 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط