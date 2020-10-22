شكرا لقرائتكم خبر عن المدن (ALMUDON) يتجاوز القناة الهابطة -تحليل صباحي- 22-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق السهم مكاسب كبيرة خلال تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 22٫20 فلس، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما قد يدفع بالسهم لأعلى لمستويات قد تصل الى 28 فلس كمستوى أول خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 20 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 20٫50 بينما مستوى المقاومة هو 23.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد