شكرا لقرائتكم خبر عن بيان (BAYANINV) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 22-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة منذ بداية شهر سبتمبر الماضي، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 40٫10 فلس، لينزلق بذلك السهم اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” وهو ما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 36 فلس كمستوى أول ثم 30 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 43 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 39.4 بينما مستوى المقاومة هو 41.4 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط