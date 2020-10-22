كويتية (KINV) مازال الأداء سلبي -تحليل صباحي- 22-10-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لينهي تداولات امس الأربعاء عند مستوى 142 فلس، وهو ما اشرنا اليه في تقريرنا الأخير، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد نلاحظ انطلاق إشارة بيع، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يتراجع لمستوى الدعم 134 فلس كمستوى أول ثم 125 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 147 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 140 بينما مستوى المقاومة هو 144 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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