شكرا لقرائتكم خبر عن م الأعمال (KBT) ينخفض بشكل طفيف للغاية -تحليل صباحي- 22-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل طفيف للغاية مقارنة بإغلاقه السابق، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 32٫30 فلس، بالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم تراجعا في الأجل القصير للوصول لمستوى الدعم 28 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 34 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 31.9 بينما مستوى المقاومة هو 32.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط