شكرا لقرائتكم خبر عن مشاريع (KPROJ) يشهد تراجع في السيولة -تحليل صباحي- 22-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الأربعاء بدون اي تغيير مقارنة بإغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 161 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول وهو ما يعد إشارة سلبية، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة بيع، مما يشير الى إمكانية عمليات جني أرباح قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 148 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 165 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 160.0 بينما مستوى المقاومة هو 162.0 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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